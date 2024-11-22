Сосны и березы: в Удмуртии задержан подозреваемый в незаконной вырубке леса

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

В Удмуртии задержан подозреваемый в хищении леса

В Удмуртской республике задержали подозреваемого в хищении древесины

Фото: Telegram/Официальный канал МВД России/mediamvd

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Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 59-летний местный житель срубил более 100 кубометров древесины на участке леса, принадлежащего администрации Селтинского района. Разрешительных документов у него при этом не было. Сообщается, что сосны и березы мужчина планировал сбыть на переработку, однако при погрузке его задержала полиция.

В итоге был нанесен ущерб в размере 700 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может обернуться найденная в метро бесхозная вещь. Оказывается, присвоение найденной в метро вещи может грозить тюремным сроком. Поэтому все чужое в метрополитене надо отдавать представителям правоохранительных органов или дежурному на станции.

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