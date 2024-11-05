Находка или кража? Чем может обернуться найденная в метро бесхозная вещь

Юрист рассказал, почему стоит избегать подобной ситуации.

Присвоение найденной в метро вещи может грозить тюремным сроком. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Специалист рекомендует сразу отдать потерянную вещь в метрополитене представителям правоохранительных органов или дежурному на станции. Если же человек решит забрать себе найденный кошелек или документы, то ему могут вменить кражу.

По словам Багатурии, если сумма похищенных денег составляет меньше двух с половиной тысяч рублей, то присвоивший себе деньги человек может получить административный штраф.

«Либо это будет уголовная ответственность по статье 158», — заявил адвокат.

Он отметил, что при потере своих вещей человек может обратиться по телефону горячей линии. Кроме того, в Москве есть центр найденных в общественном транспорте предметов, куда также можно приехать.

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