В Новой Зеландии объявлена эпидемия коклюша. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что на данный момент эпидемия только начинается и есть возможность предотвратить рост заболеваемости. Сейчас для этого принимаются все необходимые меры.

«Число случаев заболевания по всей стране стабильно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии», — сообщило ведомство.

В период с 19 октября по 15 ноября в стране было зарегистрировано 263 случая заражения коклюшем — это самый высокий показатель за 2024 год. Вспышки заболевания также наблюдались в мае, июне и июле. В сентябре число случаев заражения стало стремительно расти.

В сложившейся ситуации основной проблемой является риск тяжелого течения болезни у детей. Некоторые из них либо слишком малы для вакцинации, а у других прививки постоянно откладываются. В Минздраве отметили важность своевременной вакцинации детей и беременных женщин.

Коклюш — острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути. Оно особенно опасно для новорожденных, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Бактерия Bordetella pertussis, вызывающая коклюш, передается воздушно-капельным путем. В 2014 году во всем мире было зарегистрировано около 24,1 миллиона случаев коклюша, а также более 160 тысяч летальных исходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян выявили в Великобритании.