Золотые резервы России достигли рекордных значений. «Известия» выяснили, что впервые в истории страны запасы драгметалла превысили 200 миллиардов долларов. Это пятое место в мире.

Золото всегда остается надежным активом, даже при нестабильной геополитической обстановке или на фоне санкций. По прогнозам экспертов, к концу года стоимость «тройской унции» может перешагнуть отметку в три тысячи долларов.

Наша стана уже несколько лет наращивает резервы. Что позволяет снизить экономические риски, и обеспечивать социальные обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года. На соцполитику заложено более 21 триллиона рублей. На национальную оборону — более двух триллионов рублей в год. А развитие промышленности расходы будут постепенно расти и к 2027 году почти достигнут двух триллионов.

В документе также отразили прогноз инфляции. Он благоприятный. Уже в 2025 году этот показатель должен опуститься до 4,5%. Это почти вдвое меньше, чем сейчас.