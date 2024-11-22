Золотые резервы России достигли рекордных значений

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Драгметалл всегда остается надежным активом, даже при нестабильной геополитической обстановке или на фоне санкций.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Золотые резервы России достигли рекордных значений. «Известия» выяснили, что впервые в истории страны запасы драгметалла превысили 200 миллиардов долларов. Это пятое место в мире.

Золото всегда остается надежным активом, даже при нестабильной геополитической обстановке или на фоне санкций. По прогнозам экспертов, к концу года стоимость «тройской унции» может перешагнуть отметку в три тысячи долларов.

Наша стана уже несколько лет наращивает резервы. Что позволяет снизить экономические риски, и обеспечивать социальные обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года. На соцполитику заложено более 21 триллиона рублей. На национальную оборону — более двух триллионов рублей в год. А развитие промышленности расходы будут постепенно расти и к 2027 году почти достигнут двух триллионов.

В документе также отразили прогноз инфляции. Он благоприятный. Уже в 2025 году этот показатель должен опуститься до 4,5%. Это почти вдвое меньше, чем сейчас.

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