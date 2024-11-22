Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года

Бюджет на ближайшие три года в окончательном — третьем — чтении приняла Госдума. Среди приоритетов — социальные гарантии и безопасность населения.

На соцполитику — это индексация пенсий, пособий и поддержка семей с детьми — в трехлетнем бюджете заложено более 21 триллиона рублей. В документе также отразили прогноз инфляции. Он благоприятный. Уже в 2025 году этот показатель должен опуститься до 4,5%. Это почти вдвое меньше, чем сейчас.

На национальную оборону заложено более двух триллионов рублей в год, на развитие промышленности расходы будут постепенно расти и к 2027 году почти достигнут двух триллионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что поступления налогов в бюджет за десять месяцев выросли почти на 20%. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Информацию подтвердил и глава ФНС. По его словам, в текущем году в бюджет и внебюджетные фонды поступило примерно на восемь триллионов рублей больше налогов, чем в 2023-м. При этом в федеральный бюджет поступило на 30% больше налоговых отчислений.