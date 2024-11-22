«Профессия твоя какая?» — Александр Серов сцепился с Олегом Майами

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 135 0

Александр Серов усомнился в компетенции Олега Майами на одном из шоу

«Какого хрена ты здесь?» — Александр Серов усомнился в компетенции Олега Майами

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Miami

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Артист не понял, почему в жюри музыкального конкурса сидит бывший участник «Дома-2».

Народный артист России Александр Серов возмутился, почему певец Олег Майами сидит в жюри музыкального шоу на федеральном канале. Перепалка произошла прямо в эфире передачи.

Музыкант участвует в шоу, где соревнуются разные поколения артистов. Когда Серов предстал перед судьями на сцене, то сразу заявил, что не знает, кто такой Олег Майами и почему он вообще кого-то оценивает.

«А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать?» — поинтересовался Серов.

В ответ на это Майами назвал свое имя.

«А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» — продолжил расспрашивать Серов.

«Я в жюри сегодня. Я стоматолог», — решил пошутить бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

«Какого (черта. — Прим. ред.) ты здесь?» — недоумевал Серов.

Майами выбрал тактику отшучивания, поэтому ответил лишь, что сам не знает, как здесь оказался.

«Хорошо, я просто уточнил», — успокоился Серов.

Это была единственная стычка артистов за все шоу, больше никто не пытался уколоть коллег.

Примечательно, что в начале передачи Александр Серов назвал себя «сбитым летчиком», поэтому хочет дать дорогу молодым исполнителям. Олег Майами считается как раз одним из таких, подающих надежды в музыке, таланте. Раньше он сотрудничал с продюсером Максимом Фадеевым, а теперь решил самостоятельно покорить российскую эстраду.

Майами уже успел записать песню с королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым, а потом и с певицей Ольгой Бузовой, с которой многие ему приписывают роман. На одном из совместных выступлений Майами страстно поцеловал ее на глазах у зрителей, заставив всех лишь убедиться в своих догадках.

Ранее 5-tv.ru писал, как Олег Майами прокомментировал поцелуй с Бузовой. Состоят ли знаменитости в отношениях?

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