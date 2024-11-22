В России прекращается рост цен на новостройки

На рынке вторичного жилья тоже есть позитивные изменения.

Цены на новостройки в России перестают расти. Об этом на заседании в Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он отметил, что за третий квартал этого года на первичном рынке цены выросли на 0,4%, а на вторичном, наоборот, снизились на 0,8%.

«С начала года новостройки подорожали на 7%, но в реальном выражении за вычетом инфляции — на 1,2%. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются», — отметил Стасишин.

В Минстрое также подчеркнули, что в России также дешевеют и стройматериалы. С начала года показатель составил 11%. Это на 4% ниже аналогичного периода 2023-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России до 2030 года планируют сдавать не менее 100 млн «квадратов» жилья. Таким образом, каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем будет 33 метра на человека.

Также в России продолжается реализация национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги»