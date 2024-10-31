В России до 2030 года планируют сдавать не менее 100 млн «квадратов» жилья

Вице-премьер доложил Владимиру Путину о реализации нацпроектов в сфере строительства.

Темпы ввода жилья в России будут не менее 100 миллионов квадратных метров к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он доложил во время личной встречи президенту России Владимиру Путину и ходе реализации национальных проектов в сфере строительства жилья и развития дорожной и городской инфраструктур.

Хуснуллин подчеркнул, что завершается формирование нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с тем в ходе встречи обсуждались проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги». Как сообщил вице-премьер, все показатели по дорогам выполнены. Буквально через несколько месяцев будет выполнен нацпроект.

«Предполагаем, что до 2030 года мы будем поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров. Таким образом, к 2030 году, мы считаем, каждый пятый метр в стране будет новым и обеспеченность жильем будет 33 метра на человека», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, по итогу прошлых лет в России «очень хорошо сработала ипотека». В 2024 году количество новых проектов в области строительство увеличилось на 15% по сравнению с 2023-м.

Хуснуллин также заявил, что в России можно будет остановить износ коммунальной инфраструктуры в ближайшие пять-шесть лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке. На пересечении Красулинской улицы с улицей Адмирала Корнилова появится круговой разворот. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.