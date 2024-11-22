Путин обсудил с президентом Сенегала террористическую угрозу на западе Африки

Обострение обстановки в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки, где орудуют террористические группировки, стало главной темой телефонного разговора Владимира Путина с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. В частности, речь шла об методах борьбы с преступными формированиями.

Во время беседы затронули также торгово-экономические отношения между странами и возможность более активного участия представителей российского бизнеса на рынке республики. Также Владимир Путин пригласил своего коллегу посетить Москву с официальным визитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждал Владимир Путин со президентом Центрально-африканской республики Фостен-Арканж Туадерой. Российский лидер отметил, что Россия готова оказать поддержку ЦАР в вопросах безопасности, в том числе в противодействии террористическим угрозам.