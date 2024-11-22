Зеленский лишил госнаград Киркорова и Баскова
«Под руку» украинского правительства также попали композитор Игорь Крутой и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Президент* Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Всего в список вошли 34 артиста, деятеля культуры, политика и спортсмена. При этом к десяти лицам украинские власти применили наивысшие из возможных санкции, которые включают блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций.
Помимо Киркорова и Баскова, Зеленский лишил госнаград певицу Таисию Повалий, композитора Игоря Крутого, футбольного тренера Анатолия Тимощука, политического деятеля Евгения Балицкого и еще ряд лиц. Полный список «отмененных» размещен на официальном сайте украинского правительства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленский хочет задобрить Трампа российскими ресурсами.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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