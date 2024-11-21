Что может помешать в реализации его «гениального» плана?

Президент* Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать месторождения природных ресурсов Незалежной, включая находящиеся на подконтрольных России территориях. Такой шаг позволит завоевать расположение набравшего большинство голосов на выборах лидера США Дональда Трампа. Об этом передает издание Portal Obronny.

Согласно оценкам аналитиков, минеральные ресурсы Украины стоимостью триллионы долларов, включая титан, графит и литий, могут стать «разменной монетой в переговорах» Зеленского с Трампом. Как сообщает NYT, Незалежная располагает 7% мировых запасов титана, 20% графита и 500 тысячами тонн лития. При этом их месторождения разрабатывались не на территории республики в связи с отсутствием необходимых технологий, которые есть у стран Запада.

Сложность плана Зеленского в том, что наиболее богатая месторождение природных ресурсов территория уже вошла в состав России. В частности, речь идет о Донбассе и Крыме.

Ядерное оружие у Украины?

Прежде на Западе допустили, что Трамп может тайно передать Зеленскому ядерное оружие. Причем такая поставка состоится в том случае, если Украина откажется вступать в состав Североатлантического альянса. В результате киевский режим начнет угрожать Москве своим новым оружием.

Хотя появились слухи, основывающиеся на секретном докладе института для Минобороны Украины, что республика все-таки может сама изготовить в короткие сроки значительное количество ядерных боеприпасов. Правда, оружие будет не особо мощным — примерно две килотонны, а использовать для изготовления будут топливо атомных станций.

СВО на Украине и освобождение территорий от ВСУ

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более половины жителей Украины хотят как можно скорее заключить мир с РФ. Люди устали от конфликта и абсолютной неуверенности в будущем своей страны.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.