АвтоВАЗ опроверг информацию об индексации цен на свои автомобили

АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили в декабре. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России».

Он подчеркнул, что никаких изменений цен до конца текущего года не планируется.

«Еще раз подчеркиваю, что на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», — приводит его слова ТАСС.

Индексация цен в тот период составила почти 4,5%. На днях появилась информация, что в компании будет повышение стоимости на Lada Vesta в декабре и в январе. Однако в пресс-службе концерна поспешили ее опровергнуть.

В последний раз АвтоВАЗ поднимал цены на автомобили в августе 2024 года. По словам Соколова, это было «инфляционной индексацией».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura. Президент за рулем Lada Aura проехал по трассе М-11 Москва-Петербург. Заодно проверил и новую дорогу, и новый автомобиль. До конца года таких успеют сделать почти три тысячи штук. В компании пообещали пересадить власти на серийную Lada Aura.