В Россию из Сирии вернули группу из 26 детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Некоторые из ребят воссоединятся с братьями и сестрами, которых удалось привезти на Родину ранее.

В Россию из Сирии вернули группу из 26 детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Группу из 26 российских детей вернули на родину из лагеря на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сегодня вернули на родину группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии. Четырнадцать мальчиков и 12 девочек в возрасте от пяти до 12 лет скоро встретятся со своими родственниками — бабушками, дедушками, тетями, дядями. Некоторые воссоединятся с братьями и сестрами, которых удалось привезти в Россию ранее», — написала она в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен уточнила, что миссию сопровождали врачи Российской детской клинической больницы имени Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. В одном из лагерей беженцев они взяли у детей образцы крови для проведения ДНК-тестов с целью подтверждения родства.

Перед встречей с родными дети пройдут медицинское обследование, также им будет оказана помощь в вопросах образования, медицинского обеспечения и получения мер социальной поддержки.

Работа по репатриации российских детей из зон военных конфликтов проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Детский омбудсмен держит на особом контроле работу специально созданной межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

С учетом этой группы на родину уже удалось вернуть 592 ребенка из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители аппарата детского омбудсмена смогли вернуть в Москву 34 ребенка в возрасте от четырех до 16 лет. Некоторые родились уже на территории Сирии.

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