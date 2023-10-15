Омбудсмен Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

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Алина Крылова
Алина Крылова 66 0

Борт ВКС России с детьми в ночь на 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Омбудсмен Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын; пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой; 5-tv.ru

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла 34 детям вернуться в Россию из лагерей беженцев в Сирии, сообщает пресс-служба чиновницы. Проведенная спасательная операция стала не первой на счету российских властей: всего с 2018 года с семьей на родине воссоединилось более 500 детей, и это не предел.

Как проясняют в официальном представительстве Львовой-Беловой, борт ВКС с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября. Процедура передачи детей из Сирии в РФ стала возможна благодаря ключевому визиту чиновницы в страну, продлившемуся в течение двух дней. В ходе визита в Сирийскую Арабскую Республику Львова-Белова передала гуманитарную помощь в детские социальные учреждения в Дамаске и окрестностях сирийской столицы.

Известно, что представители аппарата детского омбудсмена смогли вернуть в Москву 34 ребенка, из которых 23 — мальчики и еще одиннадцать девочек в возрасте от четырех до 16 лет. Некоторые родились уже на территории Сирии. Сразу после прилета в Москву детей передадут врачам для медицинского обследования в одной из крупнейших клиник столицы. Позже родственники получат возможность установить над ними опеку, уточняется в сообщении.

Работа по репатриации российских детей из зон военных конфликтов проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Детский омбудсмен взяла на особый контроль работу специально созданной межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сирия окончательно разорвала дипломатические отношения с Украиной.

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