Патрушев осмотрел Нижегородскую станцию аэрации

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе визита в Нижегородскую область осмотрел Нижегородскую станцию аэрации, где сейчас идет реконструкция в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Очистные сооружения принимают 99% объема стоков Нижнего Новгорода и частично стоки города Бор. Их запланированная мощность составляет 790 тысяч кубометров в сутки.

В ходе осмотра объекта вице-премьер подчеркнул недопустимость затягивания сроков реализации работ, которые уже существенно отстают от графика.

«Основная задача национальных проектов — качественное изменение жизни граждан. И экология — это фундамент, без которого не получится построить будущее. Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации — недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода. Нужно четко понимать, что это прямая ответственность региональных властей и федерального министерства. И последствия их действий или бездействия люди, проживающие здесь, чувствуют на себе», — заявил Патрушев.

Он предупредил, что ситуация с очистными сооружениями в Нижегородской области контролируется в специальном формате «Инцидента», и по всем ее показателям ведется постоянный мониторинг.

Также вице-премьер отметил, что специально прибыл в регион для оценки ситуации и поднятия исполнительской дисциплины, так как федеральный центр, по его словам, сделал все необходимое для качественной организации работы.

«Все объекты должны работать и обеспечивать нормативную очистку воды. И еще раз подчеркну: каждый объект — это не только вклад в реализацию нацпроекта „Экология“, но и в благополучие наших граждан», — заключил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал поручение ежедневно отслеживать изменение цен на продукты.