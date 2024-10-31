Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Он также рассказал о мерах по предотвращению колебаний цен на продукты.

Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал поручение ежедневно отслеживать изменение цен на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда правительства по итогам совещания по ситуации на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

«Вице-премьер отметил, что массовая уборка урожая завершается и в целом мы можем обеспечить всеми необходимыми продуктами питания граждан Российской Федерации. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны», — отмечается в сообщении.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что меры по сдерживанию роста цен на продукты питания обсуждались неоднократно. В сентябре, когда стали заметны негативные тенденции по ценам на ряд товаров, были согласованы необходимые действия для их стабилизации.

Вице-премьер также добавил, что производителям в условиях высокой ключевой ставки необходимо поддерживать необходимый уровень производства продукции.

«По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России растут цены на картофель.

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