Борисов: пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Инновационный аппарат для освоения дальнего космоса «Зевс» начнут разрабатывать в 2030 году.

Борисов: пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет

Фото: 5-tv.ru

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Пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал в интервью на телеканале Соловьев Live.

«Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет», — ответил на соответствующий вопрос Борисов.

По его словам, основная проблема, которая стоит перед началом осуществления таких полетов, это психологическая совместимость человека с космическим пространством. Помимо этого, ученые думают над тем, как сохранить основные функции человеческого организма в условиях микрогравитации.

По словам главы «Роскосмоса», ядерный буксир «Зевс», который предназначен для освоения дальнего космоса, начнут разрабатывать в 2030 году. При этом использование этого инновационного аппарата может начаться в 2030-2040-х годах, заключил Борисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». На борту грузового корабля находятся 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем Международной космической станции (МКС).

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