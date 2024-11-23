Коварный план: как Лопес пытается спасти брак с Аффлеком

Актриса намерена действовать через детей.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пытается спасти отношения с актером и режиссером Беном Аффлеком при помощи манипуляций. Об этом пишет Heat World.

По информации источников издания, за два года брака с Аффлеком Лопес сильно сблизилась с его детьми от прошлого брака с актрисой Дженнифер Гарнер. Теледива и трое детей ее избранника проводили очень много времени вместе. Теперь же, даже после расставания супругов, дети продолжают дружить с дочерью и сыном певицы.

«Теперь она настаивает на том, чтобы они проводили совместные празднования Дня благодарения и Рождества, говоря, что это ради детей. Но Бен не верит, что это только ради них», — сообщил источник издания.

Предположительно, общением с тремя детьми Аффлека Дженнифер пытается возродить их брак.

Звездная пара состояла в отношениях на протяжение 20 лет. Они то и дело встречались и расходились. Только в 2022 году стало известно, что Аффлек и Лопес решили пожениться. Фанаты ликовали, однако уже в августе 2024 года певица подала на развод.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Аффлек рассказал о работе с экс-супругой Дженнифер Лопес.