Режиссер снял бывшую жену в новом фильме.

Режиссер и актер Бен Аффлек впервые после разрыва с бывшей женой, певицей и актрисой Дженнифер Лопес, отозвался о ее профессиональных качествах. Сообщает портал ET.

«Дженнифер великолепна!» — заявил мужчина.

Аффлек снял экс-супругу в своей новой картине «Неудержимый, » которая основана на реальной истории американского борца Энтони Робсла и его пути к титулу чемпиона по реслингу. Лопес сыграла в фильме мать спортсмена. Картина выйдет на экраны 6 декабря.

После разрывал бывшие возлюбленные стараются не пререкаться. И до недавнего времени оба отказывались давать комментарии насчет своих отношений. Но недавно, Лопес рассказала, что разрыв с 52-летним режиссером стал для нее по-настоящему болезненным событием. Бен же, по сообщению инсайдеров ведет спокойную и размеренную жизнь, погрузился в работу и, в целом, счастлив.

Пара была вместе более 20 лет. Лопес подала на развод 20 августа — в двухлетнюю годовщину их свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy.