«Великолепна!» — Бен Аффлек впервые после развода сделал комплимент Лопес

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 8 0

Бен Аффлек рассказал о работе с экс-супругой Дженнифер Лопес

«Великолепна!» — Бен Аффлек впервые после развода сделал комплимент Лопес

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Режиссер снял бывшую жену в новом фильме.

Режиссер и актер Бен Аффлек впервые после разрыва с бывшей женой, певицей и актрисой Дженнифер Лопес, отозвался о ее профессиональных качествах. Сообщает портал ET.

«Дженнифер великолепна!» — заявил мужчина.

Аффлек снял экс-супругу в своей новой картине «Неудержимый, » которая основана на реальной истории американского борца Энтони Робсла и его пути к титулу чемпиона по реслингу. Лопес сыграла в фильме мать спортсмена. Картина выйдет на экраны 6 декабря.

После разрывал бывшие возлюбленные стараются не пререкаться. И до недавнего времени оба отказывались давать комментарии насчет своих отношений. Но недавно, Лопес рассказала, что разрыв с 52-летним режиссером стал для нее по-настоящему болезненным событием. Бен же, по сообщению инсайдеров ведет спокойную и размеренную жизнь, погрузился в работу и, в целом, счастлив.

Пара была вместе более 20 лет. Лопес подала на развод 20 августа — в двухлетнюю годовщину их свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лопес убежала из кафе, когда речь зашла о P. Diddy.

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