«Испытания будем продолжать»: Путин рассказал об имеющемся запасе «Орешника»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 5 108 0

Путин: Испытания «Орешника» будем продолжать

«Испытания будем продолжать»: Путин рассказал об имеющемся запасе «Орешника»

Фото: © РИА Новости

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Президент проводит совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Испытания «Орешника» прошли успешно и будут продолжаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Глава государства добавил, что в стране имеется достаточный запас новейшей баллистической ракеты «Орешник», чтобы продолжать испытания и атаковать неприятеля в случае провокаций.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость и восхищение. Убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы. Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске. Президент также объяснил, что сегодня у западных стран нет оружия, которое способно было бы противостоять «Орешнику». Он атакует цель со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду.

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