«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 81 0

Баллистическая ракета атакует цели со скоростью 10 Махов.

«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Баллистические ракеты «Орешник» могут поражать цели на всей территории Европы. С таким заявлением выступил командующий РВСН Сергей Каракаев в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

«Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы. Что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности», — отметил Каракаев.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске. Президент также объяснил, что сегодня у западных стран нет оружия, которое способно было бы противостоять «Орешнику».

Российский лидер подчеркнул, что «Орешники» атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду. При этом Владимир Путин заявил, что Москва будет предупреждать украинское население о пуске ракет, чтобы они успели спрятаться в укрытия.

Как позже предположил Telegram-канал «Военная хроника», «Орешник» может долететь до Великобритании за 19 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не предупреждала США о пуске «Орешника», но сработало оповещение. По его словам, оповещение было отправлено за полчаса до пуска. При этом, по словам спикера Кремля, о запуске таких ракет, в отличие от межконтинентальных, Россия не обязана никого предупреждать.

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