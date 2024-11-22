«В автоматическом режиме»: Песков объяснил оповещение США о запуске «Орешника»

Вашингтону пришло уведомление за полчаса до первого испытания баллистической ракеты.

Россия не обязана предупреждать США о запуске ракет малой и средней дальности, однако США узнали о применении «Орешника» из-за автоматического оповещения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга.

«Это ракета средней дойности, поэтому РФ не имеет обязательств делать нотификацию о пуске. Но существует российский Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США», — объяснил Песков.

По его словам, оповещение было отправлено за полчаса до пуска. При этом, по словам спикера Кремля, о запуске таких ракет, в отличие от межконтинентальных, Россия не обязана никого предупреждать.

Недавно Украина нанесла несколько ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием. После этого, 21 ноября, президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил, что региональный конфликт уже приобрел элементы глобального характера.

Кроме того, глава государства также сообщил о проведении российским государством испытаний ракеты «Орешник» в ответ на агрессивные действия НАТО.

Ранее 5-tv.ru привел характеристики «Орешника». Выяснилось, что эта ракета может долететь до Великобритании за 19 минут, при этом скорость ее полета превышает скорость звука.