Путин напомнил об эффективности «Орешника»

Ракетная система «Орешник» — крайне эффективное гиперзвуковое оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Глава государства отметил, что в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которыми располагает Россия, результаты применения «Орешника» могут оказаться сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, но данная система и не является таковой.

«Во всяком случае это не межконтинентальная баллистическая ракета. Не является средством массового поражения, но, в том числе, и потому что это и еще высокоточное оружие», — заявил президент.

Он добавил, что противодействие такой ракете, средств ее перехвата в мире не существует, и испытание новейшей системы наша страна будет продолжать.

«По результатам испытаний это оружие необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято, да, собственно говоря, оно практически организовано», — заверил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал об имеющемся запасе «Орешника».ю