Обвиняемого в организации наркотрафика Ружицкого экстрадируют в РФ из Венесуэлы

По требованию Генеральной прокуратуры России Венесуэла экстрадирует обвиняемого в организации наркотрафика Станислава Ружицкого. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Фигуранта уже передали представителям страны в аэропорту Каракаса.

«Удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче», — говорится в сообщении прокуратуры.

Незаконную деятельность Станислав Ружицкий начал в 2009 году. Он организовал преступную группировку, которая под прикрытием занималась реализацией запрещенных веществ.

В 2011 и 2012 годах сотрудники правоохранительных органов посадили под стражу несколько фигурантов дела, после чего организатор группировки решил скрыться и покинул страну.

В 2016 году он был объявлен в международный розыск, а в апреле этого года Ружицкого удалось задержать в Венесуэле. После этого поступил запрос на его возвращение «домой».

В ближайшие дни организатора наркотрафика доставят в Москву. Его будут судить по статье: приготовление и сбыт наркотических веществ и организация преступного сообщества.

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