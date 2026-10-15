«Уже есть доказательства»: как человек может продлить свою жизнь навечно

Ортопед Сяопин Рэн: пересадка головы позволит людям жить вечно

Пересадка головы на другое тело позволит человеку жить вечно. Об этом РИА Новости рассказал профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Рэн.

Ему задали вопрос о том, позволит ли подобная операция продлить жизнь людей на века.

«Да, действительно, именно так и есть. Если держать тело молодым и пересаживать голову человеку, то, с точки зрения науки, у нас уже есть доказательства, это возможно», — ответил эксперт.

По мнению Сяопина Рэна, эта сфера еще требует изучения. Однако уже в ближайшем будущем проведение подобных операций станет реальностью. Он отметил, что эксперименты уже успешно проводили на животных.

Например, в 2016 году были продемонстрированы мыши и обезьяны с пересаженными головами. Также ученые уже объявляли о проведении успешной операции по пересадки этой части тело от одного умершего человека другому. Эксперимент проходил в одном из госпиталей КНР. Данная пересадка заняла 18 часов.

Для этого использовали сверхтонкий нанонож из углерода, органическое вещество полиэтиленгликоль, последнее необходимо для соединения волокон друг с другом. Кроме того, во время операции применялась методика по стимуляции спинного мозга в месте разреза. Она нужна, чтобы возникла связь между нейронами.

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