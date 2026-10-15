Совместные молитвы: Карл III написал Льву XIV из-за рака легкого

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 15 0

Онкология — больная тема для британского монарха.

Карл III написал Льву XIV из-за рака легкого — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

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Hello: Карл III написал Льву XIV из-за онкологии

Король Карл III направил личное письмо Папе Римскому Льву XIV после новостей о его онкологии. Монарх передал понтифику наилучшие пожелания, сообщает Hello!

По информации Ватикана, 13 октября 71-летнему Льву XIV провели операцию по удалению нижней доли правого легкого. Вмешательство подтвердило наличие аденокарциномы. Подробности послания британского короля неизвестны.

Первая встреча Карла и Льва XIV состоялась в конце октября 2025 года во время визита монарха в Ватикан. Тогда они вместе помолились в Сикстинской капелле. Это стала первая публичная совместная молитва британского монарха и Папы Римского после разрыва Генриха VIII с Римом в 1534 году.

Ранее сообщалось, что Карл также переживает за своего давнего друга, исследователя сэра Ранульфа Файнса, у которого диагностировали болезнь Паркинсона. По словам анонимного источника, король хотел лично связаться с ним и предложить помощь, однако установить контакт не удалось.

«Это не просто знакомый — их дружба длится десятилетиями», — пояснил инсайдер.

Источник связал переживания монарха в том числе с его собственным опытом борьбы с раком. При этом новых сведений об ухудшении здоровья самого Карла в материале не приводится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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