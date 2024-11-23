В браке с Даниэлем Холефляйшем глава МИД Германии была 17 лет.

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о разводе с мужем Даниэлем Холефляйшем после 17 лет совместной жизни. О переменах в личной жизни сообщило издание Bild.

«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой», — процитировали слова Бербок и Холефляйш журналисты.

О причинах расставания супруги сообщать не стали. Но отметили, что новых партнеров у них не появилось. При этом, тут же поползли слухи — всему виной измены немецкого политика. Еще четыре месяца назад некий мужчина по имени Кингсли признался изданию Daily Post, что он оказывал интимные услуги очень влиятельному европейскому политику, с которым познакомился в Нигерии. В интервью он заявлял, что с политиком он встретился в Абудже в декабре 2022 года. Там она принимала участие во встрече на высшем уровне и носила платье малинового оттенка.

Их знакомство переросло в постоянные встречи сексуального характера, после которых политик сильно скучала по нему. Тогда журналисты тщательно изучили последние зарубежные поездки министра иностранных дел Германии с помощью сайта ведомства. Выяснили, что Бербок несколько раз посещала африканские страны, в том числе столицу Нигерии Абуджу в декабре 2022 года. Всего через шесть месяцев она отправилась в Преторию в Южной Африке.

Благодаря сделанным в тот день фотографиям стало понятно — она действительно была на той встрече в малиновом платье.

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