Рождество врозь: принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Принц Гарри встретит Рождество без Меган Маркл

Рождество врозь: принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании уже никто не сомневается: герцог и герцогиня Сассекские — на грани развода.

Принц Гарри организует собственную рождественскую вечеринку, на которой не будет его супруги Меган Маркл. Об этом пишет RadarOnline, указывая на то, что у герцогов Сассекских на самом деле проблемы в семье.

Отмечается, что младший сын Карла III на Рождество проведет встречу, на которой приглашенные смогут пообщаться с ним лично и «узнать Гарри поближе». При этом мероприятие пройдет без Маркл.

Также сообщается, что представители Гарри уже начали рассылать приглашения, что подтверждает планы принца и его супруги провести Рождество порознь.

На днях и Маркл спровоцировала слухи о разладе с супругом, появившись на презентации косметического средства без него. При этом внешний вид герцогини буквально кричал о желании привлечь к себе внимание: на ней был черный топ с глубоким декольте, частично обнажавший ее грудь. Также она пришла на мероприятие с распущенными волосами.

Герцоги Сассекские состоят в браке с мая 2018 года. Они растят пятилетнего сына Арчи и трехлетнюю дочь Лилибет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему принц Гарри никак не может помириться с семьей.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Мурашко приехал с инспекцией в больницы в Курской области
0:20
Туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе
0:00
«Говорил, не женюсь никогда»: рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца
23:41
Умер американский политолог Скотт Беннет
23:19
«Вопросы импортозамещения завершены»: «Орешник» разработан полностью на российских технологиях
22:57
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Совещание Владимира Путина в Кремле — прямая трансляция
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год