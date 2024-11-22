Рождество врозь: принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

В Великобритании уже никто не сомневается: герцог и герцогиня Сассекские — на грани развода.

Принц Гарри организует собственную рождественскую вечеринку, на которой не будет его супруги Меган Маркл. Об этом пишет RadarOnline, указывая на то, что у герцогов Сассекских на самом деле проблемы в семье.

Отмечается, что младший сын Карла III на Рождество проведет встречу, на которой приглашенные смогут пообщаться с ним лично и «узнать Гарри поближе». При этом мероприятие пройдет без Маркл.

Также сообщается, что представители Гарри уже начали рассылать приглашения, что подтверждает планы принца и его супруги провести Рождество порознь.

На днях и Маркл спровоцировала слухи о разладе с супругом, появившись на презентации косметического средства без него. При этом внешний вид герцогини буквально кричал о желании привлечь к себе внимание: на ней был черный топ с глубоким декольте, частично обнажавший ее грудь. Также она пришла на мероприятие с распущенными волосами.

Герцоги Сассекские состоят в браке с мая 2018 года. Они растят пятилетнего сына Арчи и трехлетнюю дочь Лилибет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему принц Гарри никак не может помириться с семьей.