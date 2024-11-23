Минобороны РФ рассекретило ряд документов к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61 0

Ожесточенные бои с немцами длились почти два месяца.

МО РФ раскрыло документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

Фото: Альперт Макс, Халдей Евгений/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство обороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел, посвященный 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецких захватчиков. Операция длилась почти два месяца — с 27 сентября по 24 ноября 1944 года.

«Это уникальные документы Центрального архива и его филиала — Архива военно-морского флота. Среди них представлены как наградные листы участников операции, а вместе с ними — приказы Ставки Верховного Главнокомандования, приказы командарма, журнал боевых действий, немецкие трофейные документы, а также карты и планы операции», — заявила главный документовед по работе со СМИ и общественностью Юлия Венгер в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

На момент начала освободительной операции ситуация в Прибалтике была достаточно сложной и вынуждала СССР к активным действиям. Ее проводили войска Ленинградского фронта под командованием маршала СССР Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота под командованием адмирала Владимира Трибуца. Сложность заключалась в том, что немецкие войска хорошо укрепили свои позиции, а это создавало серьезные препятствия для советского командования.

Освобождение Моонзундского архипелага было важно для СССР,  страна получала контроль над морскими путями из Таллина. Для Германии острова были не менее важны, так как перекрывали выход из Рижского залива в Балтийское море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документ о зверских убийствах поляками украинцев в 1945 году.

Минобороны РФ рассекретило ряд документов к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

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