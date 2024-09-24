ФСБ рассекретила документ о зверских убийствах поляками украинцев в 1945 году

ФСБ России обнародовала архивный документ об изуверской резне, которую устроили поляки в отношении жителей украинского села Скопов в марте 1945 года.

Все началось с соглашения, подписанного 9 сентября 1944 года в Люблине. Этнических украинцев переселяли из Польши. Оно должно было быть добровольным, но обернулось принудительно-добровольной депортацией.

Потом 16 августа 1945 года был подписан советско-польский договор о границе. К Польше отошла часть земель, на которых остались проживать порядка 700 тысяч этнических украинцев.

В документах раскрывается, что 6 марта 1945 года на село Скопов совершил нападение некий отряд «Народной стражи». Малолетних детей они сжигали заживо, взрослым выкалывали глаза, а тела мертвых кололи штыками.

Зверства продолжались две недели. В результате было убито около 200 человек. Эти факты подтверждаются и рядом рассекреченных писем. Так, инженер Николай Демьянчик писал, что поляки убили его отца священника, а также других членов семьи и жителей села.

«Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови», — писал Демьянчик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов.