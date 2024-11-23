Вы удивитесь: самые необычные поводы для оформления рассрочки

Только за последний год интерес к оплате товаров и услуг частями вырос в полтора раза.

Россияне все чаще стали оформлять рассрочку ради нестандартных поводов. Среди них: монастыринг, подготовка генеалогического древа, услуги тарологов и нумерологов. Об этом «Известиям» стало известно из исследований, проведенных финансовым маркетплейсом и банком.

Люди все чаще стали расплачиваться частями за поездки в монастырь. Такой интерес к необычному времяпрепровождению связан с хронической усталостью от работы и бешеным ритмом жизни.

Кроме того, россияне все чаще стали обращаться к тем, кто может помочь им узнать свои «корни». В списке поводов также есть и товары для хоббихорсинга, домашние сыроварни, доски садху, курс дельфинотерапии, видеошопинг, выгул собак.

Только за 2024 год интерес к оплате товаров и услуг частями вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Количество заявок выросло на 46%. При этом средний запрашиваемый лимит снизился.

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