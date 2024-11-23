«Хезболла» выпустила 80 снарядов по Израилю

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Предполагается, что ракетные обстрелы могли быть ответом на действия ЦАХАЛА в Газе.

«Хезболла» выпустила 80 снарядов по Израилю

Фото: Reuters/Ammar Awad

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Движение «Хезболла» произвело около 80 ракетных пусков по территории Израиля, согласно информации ЦАХАЛ, опубликованной в их Telegram-канале.

В Армии Израиля отметили, что они будут продолжать свою миссию по защите государства и его граждан от действий ливанского шиитского движения.

Как предполагается, подавляющее большинство ракет попало в регион Верхней Галилеи на севере страны.  На данный момент нет сведений о пострадавших или погибших.

В предыдущий день Израиль осуществил авиаудар по сектору Газа, в результате чего погибло 66 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

В мае прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил о наличии доказательств того, что политики должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху.

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