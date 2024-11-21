МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта выдал Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«Палата выдала ордера на арест двух лиц, господина Биньямина Нетаньяху и господина Йоава Галана, за преступления против человечности и военные преступления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных в период «как минимум» с 8 октября 2023 года до 20 мая 2024-го. В последнюю дату, как отмечается, обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест политиков. Указано, что решение связано с тем, что Нетаньяху и Галант продолжают совершать «преступные действия». Они, как говорится в сообщении, должны знать о существовании ордеров, а также интересах потерпевших и их семей.

У МУС есть основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за «военное преступление в виде преднамеренного нападения» на мирных жителей.

Кроме того, суд выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад Дейфа.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

В мае прокурор МУС Карима Ахмада Хана потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил о наличии доказательв того, что политики должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль возобновил обстрелы сектора Газа. Ракеты упали в районе местной больницы.