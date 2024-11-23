В Приморье водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе

Водитель легковушки сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Приморье. Об этом сообщает региональная полиция.

«47-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, совершил наезд на девятилетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на дороге Артем — Находка — порт Восточный.

Сотрудники полиции выяснили, что стаж автомобилиста составляет 15 лет. С начала этого года мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скоростного режима.

Меж тем, пострадавшую доставили в больницу Владивостока. У девочки сломана берцовая кость.

По факту ДТП возбужденно уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. По данной статье предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области. Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком.