Автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 5 917 0

ДТП произошло возле детского сада.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Ленинградской области автомобиль сбил женщину и коляску, в которой находился годовалый ребенок. Кадры момента ДТП появились в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком примерно в 17:30 в среду, 20 ноября.

На место были вызваны медики. Врачи выявили у малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация матери и ребенку не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Костроме 12-летний школьник погиб под колесами иномарки. Дети решили поиграть на краю проезжей части, когда возвращались домой из школы. Один из них выбежал на дорогу, где его и сбил автомобиль.

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