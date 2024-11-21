Автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области

В Ленинградской области автомобиль сбил женщину и коляску, в которой находился годовалый ребенок. Кадры момента ДТП появились в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла в городе Кудрово недалеко от детского сада. Легковой автомобиль наехал на женщину и коляску с ребенком примерно в 17:30 в среду, 20 ноября.

На место были вызваны медики. Врачи выявили у малыша ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация матери и ребенку не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Костроме 12-летний школьник погиб под колесами иномарки. Дети решили поиграть на краю проезжей части, когда возвращались домой из школы. Один из них выбежал на дорогу, где его и сбил автомобиль.