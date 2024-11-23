Песков: речи о мобилизации в России не ведется

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 69 0

В мае представитель Кремля также отмечал отсутствие необходимости дополнительного призыва.

Песков сообщил об отсутствии планов по проведению мобилизации в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В России не планируют проводить мобилизацию. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с агентством РИА Новости.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — сказал он.

В мае пресс-секретарь уже подчеркивал отсутствие необходимости начала проведения мобилизации. Песков отмечал, что в стране активно проходит набор добровольцев-контрактников — новый поток резервистов не требуется.

Частичная мобилизация была проведена в сентябре 2022 года. За месяц на защиту Родины призвали примерно 300 тысяч человек, после чего мобилизационные мероприятия были прекращены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине протесты родственников мобилизованных вспыхнули с новой силой. Митингующие требуют прекратить массовую мобилизацию и вернуть мужчин домой. Люди собрались в Киеве и Николаеве.

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