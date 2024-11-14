На Украине вспыхнули новые протесты, на этот раз в Киеве и Николаеве. И там, и там требуют одного — прекратить массовую мобилизацию и вернуть мужчин домой.

Однако реакция режима Владимира Зеленского* была предсказуема. Когда киевлянки стали протестовать у ворот военкомата, перед ними их просто закрыли. Женщины же лишь хотели увидеться с близкими, которые попались во время охоты ТЦК за призывниками.

В это время в Николаеве родственники мобилизованных просили вернуть сыновей и мужей домой. Однако вряд ли киевский режим услышит их требования.

Весной на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который сильно ударил по правам военнообязанных. Военкоматы страны откровенно охотятся на людей, чтобы скорее отправить их на фронт. Сотрудники ТЦК не раз устраивали рейды на концертах, в торговых центрах, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинских врачей заставляют признавать всех военнообязанных годными.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.