Кормит с руки: с кем Асмус закрутила новый роман

Актриса вступила в отношения, но пока не стремится раскрывать личность тайного ухажера.

Актриса Кристина Асмус вновь вступила в отношения — популярная артистка искренне благодарит своего тайного избранника, личность которого пока раскрывать не стремится. Милым снимком и подписью звезда «Текста» поделилась на своей странице в социальной сети.

В начале года Асмус, к сожалению поклонников, рассталась с актером Романом Евдокимовым. Разрыв артистка никак не комментировала, однако многие сделали вывод, что инициатором стал мужчина — уж слишком быстро он нашел замену бывшей возлюбленной.

Актриса Кристина Асмус делится поступками тайного избранника. Фото: Instagram*/asmuskristina

Однако Кристина тоже не страдала долгое время от одиночества. Среди множества ухажеров она, судя по всему, выбрала того самого. Загадочный поклонник заботится об актрисе, поддерживает и всячески обхаживает — старается сделать все для того, чтобы любимая быстрее восстановилась после тяжелых и длительных съемок.

Асмус поделилась домашним снимком, на котором в удобной одежде уютно лежит на диване под пледом с чаем в руках. Кроме того, делает себе Кристина и тонизирующие капельницы — так артистка скорее приходит в норму. Пока знаменитость отдыхает, избранник не отходит от нее и даже кормит.

«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, пред, травяной чай и скачанные серии нового сериала и покормить с руки», — подписала фото актриса.

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