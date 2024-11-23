Кормит с руки: с кем Асмус закрутила новый роман
Актриса Кристина Асмус начала встречаться с новым мужчиной
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актриса вступила в отношения, но пока не стремится раскрывать личность тайного ухажера.
Актриса Кристина Асмус вновь вступила в отношения — популярная артистка искренне благодарит своего тайного избранника, личность которого пока раскрывать не стремится. Милым снимком и подписью звезда «Текста» поделилась на своей странице в социальной сети.
В начале года Асмус, к сожалению поклонников, рассталась с актером Романом Евдокимовым. Разрыв артистка никак не комментировала, однако многие сделали вывод, что инициатором стал мужчина — уж слишком быстро он нашел замену бывшей возлюбленной.
Актриса Кристина Асмус делится поступками тайного избранника.
Однако Кристина тоже не страдала долгое время от одиночества. Среди множества ухажеров она, судя по всему, выбрала того самого. Загадочный поклонник заботится об актрисе, поддерживает и всячески обхаживает — старается сделать все для того, чтобы любимая быстрее восстановилась после тяжелых и длительных съемок.
Асмус поделилась домашним снимком, на котором в удобной одежде уютно лежит на диване под пледом с чаем в руках. Кроме того, делает себе Кристина и тонизирующие капельницы — так артистка скорее приходит в норму. Пока знаменитость отдыхает, избранник не отходит от нее и даже кормит.
«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, пред, травяной чай и скачанные серии нового сериала и покормить с руки», — подписала фото актриса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Волочкова рассказала подробности нового романа.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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