«Счастливый человек»: Волочкова рассказала подробности нового романа

Своего таинственного мужчину балерина называет красивым и сексуальным.

Новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой — молодой и сексуальный, и она с ним чувствует себя по-настоящему счастливой. Об этом артистка рассказала церемонии вручения «Реальной премии MusicBox», пишет VOICE.

Сколько именно длятся эти отношения, неизвестно. Однако, как признается Волочкова, рядом с этим мужчиной она чувствует себя прекрасно.

«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — призналась балерина.

По словам артистки, ее мужчина из медийной сферы. Он высок, красив, молод, интересен и сексуален.

Прежде балерина признавалась, что у нее появился избранник, но выходить замуж за него она пока не собирается. Тогда таинственного кавалера рядом с собой она называла «мужчиной для плотских утех».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова похвасталась уникальным подарком от Баскова. Туфли балерине подарили во время романтического путешествия на Мальдивы больше десяти лет назад.