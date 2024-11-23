Пользы не принесет: три причины отказаться от молока

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 72 0

Терапевт Чернышова: пить молоко нельзя при лактазной недостаточности

Врач Чернышова назвала три причины, при которых нужно отказаться от молока

Фото: 5-tv.ru

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Врач раскрыла, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто любит данный продукт.

Одной из причин, по которой следует ограничить употребление молока, является аллергия на молочный белок. Об этом рассказала в беседе с изданием aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В первую очередь, молоко нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на молочный белок. Также оно запрещено при лактазной недостаточности, когда не вырабатывается фермент, расщепляющий лактозу, молочный сахар», — объяснила эксперт.

Если у человека есть такая проблема, то напиток вскоре вызовет вздутие живота, болезненные ощущения и другие неприятные симптомы. Кроме того, отказаться от употребления молока следует тем, у кого имеются острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит и дуоденит.

Также терапевт добавила, что молоко можно пить не только детям, но и взрослым. По ее словам, нет убедительных доказательств указывающих на его вред, например, на организм пожилых людей, если нет непереносимости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько молочных продуктов нужно есть каждый день.

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