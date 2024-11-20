«Жизненно необходимо»: сколько молочных продуктов нужно есть каждый день

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Биохимик Новокшанова: россияне недополучают норму молочных продуктов в год

+«Жизненно необходимо»: россияне недополучают норму молочных продуктов

Фото: 5-tv.ru

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Минздрав России разработал на этот счет полезные рекомендации.

Население России употребляет недостаточно молочных продуктов — на треть меньше нормы, утвержденной Минздравом. Об этом рассказала изданию aif.ru ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов, доктор технических наук Алла Новокшанова.

По словам специалиста, Минздрав рекомендует употреблять 322 килограмма молочки в год. Это мировая система, она восходит к объему закупаемого сырья. Как утверждает эксперт, с 1990-х россияне недоедают около 80 килограммов.

При этом общая калорийность пищи не снизилась. В рационе появилось много другой еды, в которой есть жиры, но мало белка. Например, фастфуд и майонез.

Новокшанова подчеркнула, что нужно следить за жирностью молочных продуктов. Если она превышает 1,5%, стоит сократить объем порции. Молока, йогурта или кефира достаточно выпивать по стакану в день — около 230 граммов. А при жирности от 2,5 до 3,2%, достаточно 150 граммов. Можно наливать молоко в кофе или чай, а йогурт добавлять в салаты. Кстати, заправлять овощи рекомендуется сметаной, это намного полезнее растительных масел и майонеза.

В список рекомендуемой молочной продукции вошли творог, сыр и даже сливочное масло.

«Если мы станем соблюдать эти рекомендации, то будем стройными, здоровыми и красивыми. Молоко создано природой, чтобы вырастить потомство, там есть все, что жизненно необходимо организму человека», — объяснят эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о снижении цен на молоко после проверки.

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