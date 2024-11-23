Как в детском саду: простой рецепт ватрушек с повидлом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Эта выпечка придется по душе любому, а также окунет в беззаботное время.

Как в детском саду: простой рецепт ватрушек в повидлом

Фото: 5-tv.ru

В пекарнях, кафе и магазинах чаще всего можно встретить только ватрушки с творогом. Однако наверняка многие помнит, что в детских садах пекли очень вкусные ватрушки с повидлом.

Простой рецепт для тех, кто не любит молоко или не может его употреблять по медицинским показаниям — в материале 5-tv.ru.

Ингредиенты для ватрушек с повидлом:

  • Мука — 450 граммов;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Дрожжи — 11 граммов;
  • Молоко — один стакан;
  • Растительное масло — 40 миллилитров;
  • Яйцо — три штуки;
  • Сливочное масло — 120 граммов;
  • Повидло — по 1-2 чайные ложки на ватрушку.

Пошаговый рецепт ватрушек с повидлом:

  1. Сперва необходимо сделать заготовку для теста. Дрожжи надо растереть вилкой с парой ложек сахара, а затем влить в эту смесь полстакана теплого молока и перемешать. После в эту емкость нужно высыпать стакан просеянной муки, перемешать все содержимое, накрыть влажным полотенцем и на полчаса убрать в выключенную, но предварительно разогретую до 50 градусов духовку.
  2. Пока поднимается тесто — необходимо взбить яйца с сахаром. По вкусу можно добавить ванилин. Далее к смеси надо добавить теплое молоко. Параллельно стоит растопить сливочное масло в микроволновке и просеять муку.
  3. В заготовку необходимо добавить сначала яично-молочную смесь, затем — растопленное масло и лишь в конце муку. Смесь стоит разминать до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам.
  4. Форму для выпечки нужно смазать растительным маслом, вылить туда получившуюся смесь и вновь отправить ее в духовку. Можно включить режим конвекции.
  5. Доставать из духовки тесто стоит, когда оно поднимется в два раза — примерно через час. Стол необходимо обсыпать мукой, а затем выложить на него отщипанные от готового теста кусочки, которые надо превратить в лепешки. Углубление в будущей ватрушке можно сделать при помощи стакана, присыпанного мукой.
  6. Яйцо надо взбить вилкой, добавив немного молока, и смазать заготовки под ватрушки. В углубление можно выкладывать повидло.
  7. Ватрушки нужно выложить на противень и вновь дать им постоять в выключенной духовке около 20 минут. После духовку необходимо разогреть до 170 градусов и оставить ватрушки еще на 20 минут. После выпечку можно подавать на стол.

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