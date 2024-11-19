Кладезь витаминов: рецепт квашеной капусты с морковью

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 63 0

Это блюдо поможет укрепить иммунную систему.

Как правильно заготовить капусту на зиму

Фото: 5-tv.ru

Одним из самых полезных продуктов зимой является квашеная капуста. Она богата витамином С, который прекрасно способствует укреплению иммунитета. Помимо этого, в процессе ферментации капусты образуются лактобактерии, способствующие здоровому пищеварению, а также антиоксиданты, снижающие риск развития хронических заболеваний.

Отличным рецептом квашеной капусты с морковью в банках делится URA.RU.

Ингредиенты

  • Один килограмм белокочанной капусты;
  • 300 граммов моркови;
  • Две столовые ложки соли;
  • Одна чайная ложка сахара;
  • Одна чайная ложка уксуса;
  • Одна чайная ложка кориандра;
  • Одна чайная ложка душистого перца горошком;
  • Одна чайная ложка лаврового листа.

Способ приготовления

Овощи необходимо тщательно промыть. Далее нарезаем капусту и натираем морковь на терке. Все смешиваем, добавляем соль, сахар, перец, уксус и специи. После еще раз все тщательно перемешиваем.

Получившуюся смесь нужно уложить в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая ее. После этого банки нужно закрыть крышками и оставить в помещении при комнатной температуре на два-три дня.

В остальное время хранить банки следует в прохладном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие напитки укрепляют иммунитет.

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