«Горжусь титулом»: Байден вновь оговорился и назвал себя своим мужем

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Байден вновь оговорился, назвав себя своим мужем

«Я муж Джо Байдена»: президент США заявил, что гордится своим титулом

Фото: © РИА Новости/Elizabeth Fraser/Us Army

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Так американский лидер решил начать свое выступление на торжественном ужине в Белом доме.

Пока еще действующий президент США Джо Байден в очередной раз допустил нелепую оговорку и опозорился, назвав себя своим же мужем. Такое заявлением 82-летний американский лидер сделал на торжественном ужине в Белом доме.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил глава США.

Ясна эта оговорка станет, только если знать о Байдене немного больше. На самом деле он часто начинает свои выступления, представляясь мужем Джилл Байден.

Еще в 2023 году группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила Байдену письмо, в котором потребовала, чтобы президент прошел медицинское обследование и сдал когнитивные тесты. Первая леди США, которая младше мужа на девять лет, тогда назвала эту просьбу смехотворной.

В июле 2024 году Джо Байден самостоятельно вышел из президентской гонки, предложив на свое место вице-президента Камалу Харрис, которая с треском проиграла на выборах бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.

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