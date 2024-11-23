«Горжусь титулом»: Байден вновь оговорился и назвал себя своим мужем

Так американский лидер решил начать свое выступление на торжественном ужине в Белом доме.

Пока еще действующий президент США Джо Байден в очередной раз допустил нелепую оговорку и опозорился, назвав себя своим же мужем. Такое заявлением 82-летний американский лидер сделал на торжественном ужине в Белом доме.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил глава США.

Ясна эта оговорка станет, только если знать о Байдене немного больше. На самом деле он часто начинает свои выступления, представляясь мужем Джилл Байден.

Еще в 2023 году группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила Байдену письмо, в котором потребовала, чтобы президент прошел медицинское обследование и сдал когнитивные тесты. Первая леди США, которая младше мужа на девять лет, тогда назвала эту просьбу смехотворной.

В июле 2024 году Джо Байден самостоятельно вышел из президентской гонки, предложив на свое место вице-президента Камалу Харрис, которая с треском проиграла на выборах бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.