В США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Адвокат Гринвальд: Байдену могут объявить импичмент из-за решения по ATACMS

В США не исключили возможность вынесения импичмента Байдену из-за решения по ATA

Фото: Reuters/Hannah McKay

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Таким решением американский президент, уверены за океаном, хотел накалить ситуацию на Украине.

Президенту США Джо Байдену могут вынести импичмент из-за разрешения наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Такое предположение сделал американский адвокат и писатель Гленн Гринвальд в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

«Есть ограничение, согласно Конституции, на возможность вовлекать США в войну без одобрения конгресса, а это как раз и произошло из-за разрешения на использование этих ракет», — отметил адвокат.

При этом Гринвальд добавил, что многие республиканцы поддержали решение Байдена и даже заявили — он должен был принять его еще год назад. А юрист уверен — сам действующий президент США не додумался бы. Ведь ему не зря дали прозвище «хромая утка». 

«Они просто хотели накалить ситуацию, потому что администрация Байдена думает, что Трамп этого не сделает. Вот почему они это сделали», — резюмировал он.

Решение действующий глава США принял за два месяца до ухода со своего поста. При этом в ходе обсуждения данного вопроса мнения советников Байдена разделились. Но сам американский лидер такое решение принял после сообщений о том, что в Курской области якобы находятся военные КНДР. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели применять ракеты как раз для защиты своих боевиков на той территории. Но в результате атаковали Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции американских и британских СМИ на применение ракеты «Орешник» в Днепропетровске.

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