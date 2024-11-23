Два человека на снегоходе пропали без вести на севере Якутии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

На поиски мужчин 25 и 30 лет вылетел замглавы села Уянди.

Два человека на снегоходе пропали без вести на севере Якутии

Фото: www.globallookpress.com/Bruno Keiser

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В Якутии пропали двое мужчин, которые отправились на снегоходе в местность Куранах. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения региона.

Уточняется, что мужчины 25 и 30 лет выехали 22 ноября на снегоходе из населенного пункта Уянди и до сих пор о них ничего не известно.

На поиски пропавших вылетел заместитель главы села Уянди. Ситуация находится на контроле Службы спасения региона.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пропал без вести 34-летний актер Дмитрий Савостин. Известно, что 14 сентября он вышел из дома с рюкзаком на плечах и после этого его никто не видел. Родные обратились к правоохранителям, поиски ведутся уже на протяжении полутора месяцев, но найти его не удается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировской области правоохранители и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего в городе Яранск пятилетнего мальчика.

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