Два человека на снегоходе пропали без вести на севере Якутии

В Якутии пропали двое мужчин, которые отправились на снегоходе в местность Куранах. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения региона.

Уточняется, что мужчины 25 и 30 лет выехали 22 ноября на снегоходе из населенного пункта Уянди и до сих пор о них ничего не известно.

На поиски пропавших вылетел заместитель главы села Уянди. Ситуация находится на контроле Службы спасения региона.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пропал без вести 34-летний актер Дмитрий Савостин. Известно, что 14 сентября он вышел из дома с рюкзаком на плечах и после этого его никто не видел. Родные обратились к правоохранителям, поиски ведутся уже на протяжении полутора месяцев, но найти его не удается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировской области правоохранители и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего в городе Яранск пятилетнего мальчика.