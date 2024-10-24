Пятилетний мальчик пропал в Кировской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Правоохранители и волонтеры занимаются поисками ребенка.

Пятилетний мальчик пропал в Кировской области

Фото: 5-tv.ru

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В Кировской области правоохранители и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего в городе Яранск пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Разыскивается без вести пропавший пятилетний, проживающий в городе Яранске. Около 18:00 23 октября он ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Особые приметы ребенка: рост 110-120 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Отмечается, что на мальчике была надета черно-серая куртка с белыми вставками, а также коричневая шапка и синие сапоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавших три года назад детей нашли в глуши в Новой Зеландии. Их отец — человек с непростым нравом, склонный к доминированию и контролю, особенно в отношении членов семьи.

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