С новогодними подарками: грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС

Судно доставило на станцию около 2,5 тонны грузов.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29», стартовавший 21 ноября с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса».

Корабль был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а», в ходе полета он совершил 34 витка вокруг Земли, путь к МКС длился более 50 часов. На орбите «Прогресс МС-29» пробудет 186 суток.

На станцию корабль доставил 1 155 килограммов аппаратуры и оборудования для систем МКС, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, а также 869 килограммов топлива для ее дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы станции.

На МКС сейчас работают семь человек: космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, и астронавты НАСА Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Жители Петербурга 21 ноября могли без биноклей и телескопов увидеть в небе над городом МКС. Для наблюдений за ней есть еще неделя при благоприятных погодных условиях. Увидеть МКС можно не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов. График пролетов над конкретной точкой есть на mks-online.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов предрек возможное начало пилотируемых полетов на Марс в ближайшие 50 лет.