В Петербурге загорелась квартира во время реанимации ее хозяина

В Петербурге произошел пожар в квартире в то время, как медики пытались реанимировать ее хозяина. Как сообщил источник 5-tv.ru, бригада скорой помощи приехала по вызову к мужчине, который неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Генерала Симоняка, 27 в Кировском районе города. Медиков вызвали близкие больного, проживающие в той же квартире.

Прибывшие врачи осмотрели пациента и диагностировали у него клиническую смерть. Они вызвали бригаду реанимации, и те предприняли попытки «откачать» мужчину. Во время действий медиков в квартире загорелись люстра и подвесной потолок. Предположительно, это произошло из-за того, что проводка не выдержала высокой нагрузки от реанимационного оборудования.

Обеим бригадам врачей и трем жильцам квартиры пришлось экстренно эвакуироваться. Никто из них не пострадал.

В результате произошедшего пожара квартира вместе с телом хозяина сгорела. Также оказался поврежден подъезд. Другие квартиры и жильцы дома, по предварительным данным, не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и инспекторы пожарной безопасности, устанавливая обстоятельства ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сызрани один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме.