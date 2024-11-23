В Петербурге загорелась квартира во время реанимации ее хозяина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 98 0

Медики пытались вернуть к жизни потерявшего сознание мужчину, когда прямо над ними вспыхнули люстра и подвесной потолок.

В Петербурге загорелась квартира во время реанимации ее хозяина после инфаркта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В Петербурге произошел пожар в квартире в то время, как медики пытались реанимировать ее хозяина. Как сообщил источник 5-tv.ru, бригада скорой помощи приехала по вызову к мужчине, который неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Генерала Симоняка, 27 в Кировском районе города. Медиков вызвали близкие больного, проживающие в той же квартире.

Прибывшие врачи осмотрели пациента и диагностировали у него клиническую смерть. Они вызвали бригаду реанимации, и те предприняли попытки «откачать» мужчину. Во время действий медиков в квартире загорелись люстра и подвесной потолок. Предположительно, это произошло из-за того, что проводка не выдержала высокой нагрузки от реанимационного оборудования.

Обеим бригадам врачей и трем жильцам квартиры пришлось экстренно эвакуироваться. Никто из них не пострадал.

В результате произошедшего пожара квартира вместе с телом хозяина сгорела. Также оказался поврежден подъезд. Другие квартиры и жильцы дома, по предварительным данным, не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и инспекторы пожарной безопасности, устанавливая обстоятельства ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сызрани один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме.

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