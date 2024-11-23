Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Сызрани
Причиной ЧП, предварительно, стало воспламенение газовоздушной смеси.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Один человек пострадал и был госпитализирован в результате взрыва в многоэтажном доме в Сызрани, погибших нет. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Самарской области.
Уточняется, что пожара после хлопка газовоздушной смеси не было. Произошло обрушение межквартирной стены, добавили в ведомстве. Причины произошедшего устанавливаются.
Иные подробности не приводятся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в многоэтажном доме города Лисичанск в ЛНР произошел хлопок газовоздушной смеси.
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