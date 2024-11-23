Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Сызрани

Один человек пострадал и был госпитализирован в результате взрыва в многоэтажном доме в Сызрани, погибших нет. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Самарской области.

Уточняется, что пожара после хлопка газовоздушной смеси не было. Произошло обрушение межквартирной стены, добавили в ведомстве. Причины произошедшего устанавливаются.

Иные подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в многоэтажном доме города Лисичанск в ЛНР произошел хлопок газовоздушной смеси.